STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Catania, condizione fisica e mentale uniforme nel blocco squadra. Con Benevento e Salernitana episodi saranno determinanti”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, analizza la situazione del Catania dopo la seconda vittoria consecutiva ottenuta in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Ho riscontrato molte similitudini con la gara vinta contro il Siracusa sul piano dell’approccio, che è stato molto positivo in entrambi i casi. Il gol nei primi minuti è un lasciapassare importantissimo per spostare subito l’inerzia tattica della gara dalla propria parte. In generale ho visto una condizione fisica e mentale uniforme nel blocco squadra, aspetto in costante crescita. Segno che il Catania ha superato il momento di grande difficoltà legato ai numerosi infortunati recuperando gli effettivi. Vederli in panchina pronti a riscaldarsi per eventualmente tornare in campo ha portato un clima di serenità. Si percepisce in campo nell’undici di partenza ma anche con i subentranti, tutti hanno dato il loro contributo. Ad esempio Raimo quando viene chiamato in causa è subito pronto, reattivo, utilissimo. Lo stesso Stoppa, anche se ancora non riesce ad andare in gol, è più vicino, presente nella manovra, a Giugliano ha creato anche 2-3 situazioni interessanti compreso l’episodio del rigore non concesso”.

“Credo che il Catania abbia fatto apparire facile una partita che non lo era, la Salernitana stessa a lungo era stata messa sotto dal Giugliano dalla squadra di Cudini pur avendo vinto. Non si tratta di una squadra materasso, bravo è stato il Catania a far valere la maggiore consistenza tecnica e fisica. Soprattutto sul piano fisico ha pochi eguali nella categoria, forse solo la Salernitana. Bene così, miglior modo per presentarsi al doppio turno casalingo con Salernitana e Benevento che non sarà decisivo ma darà delle indicazioni molto importanti”.

“Le prossime due gare saranno complicate? Anche per le avversarie. Salernitana e Benevento dovranno venire a Catania, troveranno uno stadio gremito. Il Catania ci arriva con questa crescita constatata nelle ultime due partite ed il valore complessivo di un organico che non ha nulla da invidiare a granata e sanniti. Ci sono tutte le precondizoni per offrire delle grosse prestazioni. Sull’esito della partita gli episodi saranno determinanti e cruciali, il Catania dovrà essere bravo a portarli dalla propria parte“.

