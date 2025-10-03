STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Caturano ha ancora tanta fame. Patto con i tifosi, insieme per la scalata”

Tra le pagine del settimanale Sprint e Sport c’è spazio per il rientro in gruppo di Salvatore Caturano, prendendo spunto dalla ricezione del premio dall’AIC per essersi aggiudicato il titolo di capocannoniere nel girone C di Serie C la scorsa stagione.

“Che profumo ha il gol quando è mancato troppo? Per Salvatore Caturano, oggi volto e voce di un Catania che sogna in grande, ha l’aroma inconfondibile dello stadio Massimino nelle notti di fuoco. L’attaccante campano classe 1990 è stato premiato dall’Associazione Italiana Calciatori come capocannoniere del Girone C di Serie C per la scorsa stagione, quella vissuta da trascinatore con il Potenza. E il riconoscimento, consegnato proprio a Catania, è diventato il punto di partenza di una nuova rincorsa: quella di un bomber che ha fame, che ha atteso, che adesso vuole tornare a far rumore sotto la Curva. Perché l’applauso è dolce, ma il gol è un’altra cosa, no?“, si legge.

Il riconoscimento dell’AIC viene visto come “il simbolo della nuova ambizione di una squadra che ha scelto di affidarsi a uomini di esperienza e carattere per trasformare una stagione a tratti altalenante in una scalata con vista promozione”. Nel mosaico del tecnico Domenico Toscano, “Caturano è la tessera che dà senso all’immagine. La definizione è chiara: «Una pedina fondamentale». Vuol dire peso specifico, letture giuste, istinto da area e quel mestiere che non si compra al mercato. Vuol dire anche responsabilità: guidare la pressione, dettare la prima linea del pressing, fare da faro per i compagni quando la palla scotta. In una squadra che cerca continuità, il numero 9 diventa l’ago della bilancia emotiva e tattica. Se si sblocca lui, spesso si sblocca tutto il resto. C’è poi l’aspetto simbolico: l’uomo premiato dall’AIC che prende per mano una piazza dalla passione incontenibile come Catania. È benzina per la testa e per le gambe, è un patto con i tifosi: io ci metto il fiuto, voi la spinta. E insieme si prova a scalare”.

Il derby col Siracusa “diventa una verifica caratteriale prima ancora che tecnica. Gli episodi contano, ma contano soprattutto testa e cattiveria agonistica. E lì, uno come Caturano può fare la differenza: nel leggere il tempo della giocata, nel colpire quando il match si mette a scacchi e serve il cavallo che esce dal nulla per arrivare sul re. Il Massimino lo aspetta per un’esultanza che sa di liberazione, ma intanto la sfida è alle porte. L’attaccante ci mette le parole giuste, la squadra dovrà metterci gambe e coraggio. Perché un derby può essere una svolta, il classico bivio della stagione: o ti incarta o ti lancia. E qui nessuno ha voglia di incartarsi”, evidenzia l’articolo di Marco Stesina.

