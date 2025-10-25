STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Catania, molto passa dai gol di Lunetta. Da esterno di fatica a match-winner silenzioso”

Il portale TuttoC.com dedica uno spazio interessante a Gabriel Lunetta, attuale migliore finalizzatore della manovra rossazzurra in campionato. “È l’uomo copertina del momento in casa Catania. Con sei gol in nove partite e una media di 1,1 reti ogni 90 minuti, Gabriel Lunetta sta vivendo una delle fasi più brillanti della sua carriera, confermandosi come una delle sorprese più luminose della Serie C Girone C 2025/26”, si legge.

Il classe 1996, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, “ha trasformato la propria stagione in un manuale di efficienza. Il rendimento di Lunetta è tanto più impressionante se si considera il minutaggio: 491 minuti giocati, appena cinque gare da titolare e quattro ingressi dalla panchina. In media, segna una volta ogni 82 minuti, mantenendo un valore di xG (expected goals) pari a 0.65 a partita. Numeri che spiegano come, più che un semplice esterno di raccordo, Lunetta sia diventato una vera arma letale negli ultimi venti metri”, esaltando la sua capacità d’inserimento senza palla.

“Non è un caso che tutti i suoi gol siano arrivati su azioni manovrate, senza rigori, a testimonianza di una crescita continua nella lettura delle situazioni offensive. Meno appariscente nella costruzione — nessun assist e il 57% di passaggi completati — ma devastante in zona gol, dove trasforma in rete una conclusione ogni 0,33 tentativi. Anche in fase difensiva i dati premiano la sua attenzione: un solo giallo in nove gare, nessun fallo grave, e otto clean sheet nelle partite giocate con lui in campo”. A 29 anni, “il numero 23 rossazzurro sta riscrivendo la propria parabola calcistica: da esterno di fatica a match-winner silenzioso, capace di incidere come pochi altri nella terza serie italiana. E se il Catania sogna in grande, molto passa anche dai suoi gol, chirurgici e pesanti come firma d’autore”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***