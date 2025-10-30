STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Focus sul Girone C, la spinta del pubblico incide ancora in modo determinante”

Disamina sul campionato di Serie C girone C, a cura della redazione di TuttoC.com. Si evidenzia come il raggruppamento meridionale sia, ad oggi, il più produttivo e imprevedibile dell’intera Serie C.

“La media di 2.58 gol per partita, con un intervallo di una rete ogni 34.9 minuti, è la più alta dei tre raggruppamenti. L’incidenza offensiva casalinga è marcata (+41% rispetto agli altri gironi), segno che il contesto ambientale e la spinta del pubblico incidono ancora in modo determinante. Squadre come Catania (21 gol fatti, miglior differenza reti del torneo con +16), Cosenza (21 reti, secondo miglior attacco) e Benevento (19 reti) esprimono un calcio verticale e dinamico, dove la transizione è arma principale. Anche in zona medio-bassa si segna con continuità — il Casarano e il Trapani mantengono medie vicine ai 2,3 gol totali per match — ma cresce il tasso di reti subite, con 12 club oltre la soglia del gol per partita. Si tratta di un girone più “emotivo” e aperto, dove la qualità tecnica individuale e la gestione psicologica pesano più della tattica collettiva”.

