STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Ierardi, ora altra super sfida con Salvemini. Cosa ci fa Cicerelli in Serie C?”

Mario Ierardi ed Emmanuele Cicerelli. Entrambi i giocatori del Catania figurano nella speciale Top 11 della 10/a giornata del girone C di Serie C stilata dal portale TuttoC.com. Per l’ennesima volta presente Ierardi: “Che sia il difensore centrale più forte del campionato non ci sono dubbi, lo conferma ancora una volta annullando due attaccanti pericolosi come Inglese e Ferrari. Non è un caso che i rossazzurri non abbiano ancora subito gol tra le mura amiche. E ora un’altra super sfida con Salvemini”, si legge.

Su Cicerelli, invece, viene riportato quanto segue: “E pensare che alla vigilia del big match contro la Salernitana si temeva che non potesse nemmeno essere inserito nell’elenco dei convocati a causa di un lieve infortunio. Invece stringe i denti e alimenta il partito di chi si chiede cosa ci faccia un talento del genere in serie C, seppur in una piazza ambiziosa e prestigiosa. Sblocca lo 0-0 con una punizione magistrale da oltre trenta metri e fa impazzire i 20mila del Massimino”.

Questa la Top 11 di giornata al completo (4-3-3):

PORTIERE – Mastrantonio (Latina)

DIFENSORI – Cimino (Cosenza), Ierardi (Catania), Siletti (Team Altamura), Liotti (Casertana)

CENTROCAMPISTI – Peluso (Giugliano), Scipioni (Monopoli), Levak (Atalanta U23)

ATTACCANTI – Fusco (Cavese), Salvemini (Benevento), Cicerelli (Catania)

ALLENATORE – Rossi (Foggia)

