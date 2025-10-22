mercoledì, 22 Ottobre 2025
HomeCalcio CataniaSTAMPA NAZIONALE - TuttoC: "Ierardi, ora altra super sfida con Salvemini. Cosa...
Calcio CataniaCatania NewsLega ProPrimo Piano

STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Ierardi, ora altra super sfida con Salvemini. Cosa ci fa Cicerelli in Serie C?”

Redazione
By Redazione
0
386
foto Catania FC

Mario Ierardi ed Emmanuele Cicerelli. Entrambi i giocatori del Catania figurano nella speciale Top 11 della 10/a giornata del girone C di Serie C stilata dal portale TuttoC.com. Per l’ennesima volta presente Ierardi: “Che sia il difensore centrale più forte del campionato non ci sono dubbi, lo conferma ancora una volta annullando due attaccanti pericolosi come Inglese e Ferrari. Non è un caso che i rossazzurri non abbiano ancora subito gol tra le mura amiche. E ora un’altra super sfida con Salvemini”, si legge.

Su Cicerelli, invece, viene riportato quanto segue: “E pensare che alla vigilia del big match contro la Salernitana si temeva che non potesse nemmeno essere inserito nell’elenco dei convocati a causa di un lieve infortunio. Invece stringe i denti e alimenta il partito di chi si chiede cosa ci faccia un talento del genere in serie C, seppur in una piazza ambiziosa e prestigiosa. Sblocca lo 0-0 con una punizione magistrale da oltre trenta metri e fa impazzire i 20mila del Massimino”.

Questa la Top 11 di giornata al completo (4-3-3):

PORTIERE – Mastrantonio (Latina)
DIFENSORI – Cimino (Cosenza), Ierardi (Catania), Siletti (Team Altamura), Liotti (Casertana)
CENTROCAMPISTI – Peluso (Giugliano), Scipioni (Monopoli), Levak (Atalanta U23)
ATTACCANTI – Fusco (Cavese), Salvemini (Benevento), Cicerelli (Catania)
ALLENATORE – Rossi (Foggia)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA: tre mesi di trasferte vietate per i tifosi
Articolo successivo
CATANIA-BENEVENTO: s’insegue il record di pubblico dal ritorno in C del 28 febbraio 2024
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency