STAMPA NAZIONALE – TuttoC: “Ierardi un muro, un baluardo insuperabile”

Ancora lui, Mario Ierardi, inserito nella speciale Top 11 del portale TuttoC.com. Tra i giocatori che si sono messi principalmente in mostra nell’11/a giornata del girone C di Serie C figura di nuovo l’ex Vicenza. “Qualcuno ci dirà che inseriamo sempre lui, ma invitiamo tutti a guardare le sue partite. Un muro, un baluardo insuperabile, un calciatore che farebbe comodo a tante squadre di categoria superiore. Prima Inglese, poi Salvemini: in sette giorni ha giganteggiato contro due top player per la C. E se in casa il Catania non prende mai gol è anche merito suo”, si legge.

Questa la Top 11 nel dettaglio, schierata con il 3-4-3:

PORTIERE – Boffelli (Cavese)

DIFENSORI – Ierardi (Catania), Marenco (Latina), Golemic (Salernitana)

CENTROCAMPISTI – Valenti (Monopoli), Celeghin (Trapani), Munari (Cavese), Crecco (Sorrento)

ATTACCANTI – Ricciardi (Cosenza), Vavassori (Atalanta U23), Imputato (Monopoli)

ALLENATORE – Raffaele (Salernitana)

