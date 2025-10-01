mercoledì, 1 Ottobre 2025
HomeCatania NewsSTAMPA NAZIONALE - TuttoC inserisce Ierardi nella Top 11: "In una giornata...
Catania NewsIl PersonaggioLega ProPrimo Piano

STAMPA NAZIONALE – TuttoC inserisce Ierardi nella Top 11: “In una giornata molto negativa non perde la bussola mettendoci una pezza in più circostanze”

Redazione
By Redazione
0
17
foto Catania FC

La prestazione del Catania a Cerignola è stata ben al di sotto delle attese, ma il difensore Mario Ierardi è stato inserito dal portale nazionale TuttoC.com ugualmente nella speciale Top 11 della settima giornata del girone C di Serie C, con la seguente motivazione: “In una giornata molto negativa per quanto riguarda il gioco e la produzione offensiva c’è stata la consolazione di aver portato a casa un punto senza subire gol, per la verità più per demerito altrui che per bravura propria. A differenza dei compagni di reparto, però, lui ha avuto la capacità di non perdere mai la bussola e ci ha messo una pezza in diverse circostanze evitando una sconfitta che, ai punti, sarebbe stata meritata”.

Questa la Top 11 di giornata al completo, schierata col 3-4-3:

PORTIERE – Donnarumma (Salernitana)
DIFENSORI – Ierardi (Catania), Saio (Benevento), Todisco (Audace Cerignola)
CENTROCAMPISTI – Pierozzi (Benevento), Proia (Casertana), Cuccurullo (Sorrento), Quirini (Salernitana)
ATTACCANTI – Manconi (Benevento), Mazzocchi (Cosenza), Esposito (AZ Picerno)
ALLENATORE – Coppitelli (Casertana)

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: ottobre mese importante anche per il destino di Torre del Grifo
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Dini: “Sono qui per parare. Nessun problema di spogliatoio, abbiamo margini di progresso enormi”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency