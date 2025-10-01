STAMPA NAZIONALE – TuttoC inserisce Ierardi nella Top 11: “In una giornata molto negativa non perde la bussola mettendoci una pezza in più circostanze”

La prestazione del Catania a Cerignola è stata ben al di sotto delle attese, ma il difensore Mario Ierardi è stato inserito dal portale nazionale TuttoC.com ugualmente nella speciale Top 11 della settima giornata del girone C di Serie C, con la seguente motivazione: “In una giornata molto negativa per quanto riguarda il gioco e la produzione offensiva c’è stata la consolazione di aver portato a casa un punto senza subire gol, per la verità più per demerito altrui che per bravura propria. A differenza dei compagni di reparto, però, lui ha avuto la capacità di non perdere mai la bussola e ci ha messo una pezza in diverse circostanze evitando una sconfitta che, ai punti, sarebbe stata meritata”.

Questa la Top 11 di giornata al completo, schierata col 3-4-3:

PORTIERE – Donnarumma (Salernitana)

DIFENSORI – Ierardi (Catania), Saio (Benevento), Todisco (Audace Cerignola)

CENTROCAMPISTI – Pierozzi (Benevento), Proia (Casertana), Cuccurullo (Sorrento), Quirini (Salernitana)

ATTACCANTI – Manconi (Benevento), Mazzocchi (Cosenza), Esposito (AZ Picerno)

ALLENATORE – Coppitelli (Casertana)

