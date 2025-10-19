STAMPA SALERNITANA: “Casasola, fu ‘tradimento’ a luglio”

Per Tiago Casasola sarà un pomeriggio dalle sensazioni contrastanti. La stampa salernitana, nello specifico la testata tuttosalernitana.com parla di “tradimento”, evidenziando le parole del direttore sportivo Daniele Faggiano quando a luglio fu ad un passo dal suo ingaggio, vedendoselo poi sfumare con la concretizzazione del passaggio dell’argentino al Catania. «La società mi aveva dato l’ok per aumentare l’offerta economica, ma mi sono opposto: chi non vede Salerno come una prima scelta qui non giocherà mai», disse Faggiano. “In sede erano arrivate anche le foto per pubblicare il comunicato ufficiale, ma l’inserimento del Catania spinse l’agente a cambiare rotta. Si era parlato anche del possibile ritorno di Cicerelli e Di Tacchio, ma non c’è mai stato nulla di concreto e certo il Catania non avrebbe rinforzato una diretta concorrente”, si legge. Casasola, lo ricordiamo, ha già vestito la maglia della Salernitana negli anni passati totalizzando 91 presenze condite da 11 gol e 8 assist.

