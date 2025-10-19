domenica, 19 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoSTAMPA SALERNITANA: "Casasola, fu 'tradimento' a luglio"
CalciomercatoCatania NewsLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

STAMPA SALERNITANA: “Casasola, fu ‘tradimento’ a luglio”

Redazione
By Redazione
0
277
foto Catania FC

Per Tiago Casasola sarà un pomeriggio dalle sensazioni contrastanti. La stampa salernitana, nello specifico la testata tuttosalernitana.com parla di “tradimento”, evidenziando le parole del direttore sportivo Daniele Faggiano quando a luglio fu ad un passo dal suo ingaggio, vedendoselo poi sfumare con la concretizzazione del passaggio dell’argentino al Catania. «La società mi aveva dato l’ok per aumentare l’offerta economica, ma mi sono opposto: chi non vede Salerno come una prima scelta qui non giocherà mai», disse Faggiano. “In sede erano arrivate anche le foto per pubblicare il comunicato ufficiale, ma l’inserimento del Catania spinse l’agente a cambiare rotta. Si era parlato anche del possibile ritorno di Cicerelli e Di Tacchio, ma non c’è mai stato nulla di concreto e certo il Catania non avrebbe rinforzato una diretta concorrente”, si legge. Casasola, lo ricordiamo, ha già vestito la maglia della Salernitana negli anni passati totalizzando 91 presenze condite da 11 gol e 8 assist.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-SALERNITANA: valore mercato squadre a confronto
Articolo successivo
TOSCANO: Supercoppa Lega Pro e Serie B, quando il mister sfidò la Salernitana
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency