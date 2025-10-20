STAMPA SALERNITANA, le pagelle degli ex Catania: “Inglese passerotto bagnato, Anastasio il meno peggio. Liguori non esplode”

La redazione di tuttosalernitana.com attribuisce i voti ai giocatori della Salernitana scesi in campo domenica pomeriggio per affrontare il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Considerando le valutazioni attribuite ai soli ex calciatori rossazzurri Armando Anastasio, Roberto Inglese e Michael Liguori, viene riportato quanto segue:

Anastasio: “5.5. Ritorno da ex in quello stadio dove era idolo, accolto come l’ex fidanzato alla festa di matrimonio della tua ex. Il meno peggio del terzetto difensivo, che è come dire il meno brutto tra i fratelli Brutto. Calcia male un paio di punizioni da posizioni interessanti, con la precisione di uno che cerca di centrare il water dopo una cena a base di tequila bum bum. Il suo ritorno al Massimino è stato più triste di una pizza con l’ananas servita sui tavolini di Piazza della Concordia”;

Inglese: “4.5. I fischi del pubblico catanese potrebbero averlo condizionato, ma lui è un giocatore esperto, uno che ne ha viste più di Bertoldo. Per la seconda gara di fila appare scarico come una batteria dimenticata nel cassetto, spento come una lampadina fulminata, poco presente come un padre separato. Unico guizzo una sponda di classe per Ferraris, poi diventa spettatore non pagante come quelli che guardano le partite dai balconi fuori dallo stadio. La sua prestazione è stata più triste di un pranzo di Natale da soli con un tramezzino del bar. Altro che “Condor”, è sembrato un passerotto bagnato”;

Liguori: “5. Una bella apertura, un colpo di tacco e poi più niente. Come un fuoco d’artificio bagnato: promette tanto ma non esplode”.

