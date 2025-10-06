lunedì, 6 Ottobre 2025
STAMPA SIRACUSANA – Petrolito: “Il Siracusa è stato l’avversario perfetto per il Catania. Ambiente molto deluso”

Marco Petrolito, giornalista che segue da vicino le vicende del Siracusa Calcio, parla così della sconfitta maturata domenica pomeriggio contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”, ai microfoni di Telecolor:

“Il Siracusa è stato l’avversario perfetto per il Catania. Le cose sono andate come non voleva Turati e come invece aveva preparato Toscano. Sul versante Siracusa ci si chiede se l’organico allestito in estate sia in grado davvero di affrontare la Serie C e giocare questo tipo di calcio, sopratutto al cospetto di formazioni come il Catania e altre che hanno più individualità, qualità e fisicamente sono più attrezzate. Continuare a subire gol sempre allo stesso modo, stavolta senza incidere davanti è un elemento che fa riflettere e porterà a delle contromisure da adottare da parte di Turati, che ha raccolto finora un bottino molto magro per una squadra che deve rialzarsi”.

“Vero è che il Siracusa ha affrontato finora compagini superiori in tutto ,ma le prossime 3-4 partite diranno se si continuerà su questa strada e, soprattuto, se arriveranno i punti necessati per centralre una salvezza che, guardando i numeri, appare un’impresa difficile specialmente alla luce della prestazione di Catania che è stata evanescente anche dal punto di vista offensivo. Il Siracusa fa molto posseso palla, a volte fine a se stesso. Servirerebbe maggiore cinismo e grinta per far sì che la squadra possa sbloccarsi definitivamente e svolgere il lavoro in modo più sereno e tranquillo, esprimendo un calcio bello, sì, ma bisogna essere più pragmatici. L’ambiente è rimasto molto deluso dalla prestazione di domenica”.

