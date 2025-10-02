STATISTICHE: ultime 5 partite, il Catania nella “Flop 10” del girone C di Serie C

I numeri non mentono, fotografano le difficoltà incontrate dal Catania in questo periodo. Viene fuori, in particolare, come la squadra allenata da Mimmo Toscano abbia raccolto appena 6 punti nelle ultime cinque partite disputate frutto di 1 vittoria, 3 pareggi ed una sconfitta con 6 reti all’attivo e 5 subite. Dato che colloca il Catania in una speciale “Flop 10” del girone C di Serie C all’ottavo posto, tra le compagini del raggruppamento ad avere raccolto meno punti nel periodo considerato. La peggiore in assoluto è l’Atalanta U23, che sta faticando non poco a calarsi nella realtà del girone C: solo un punto raccolto dai nerazzurri ed una rete siglata negli ultimi 5 confronti.

Secondo e terzo posto per Siracusa e Foggia, entrambe a quota 3 punti. Nella lista di formazioni ad avere raccolto il punteggio minore ultimamente, il Siracusa – prossimo avversario del Catania al “Massimino” – fa registrare la difesa più battuta con 10 gol subiti e la differenza reti peggiore con un saldo di -7 tra realizzazioni all’attivo (3) e al passivo. Sempre in tema di differenza reti, il Catania è invece l’unica ad avere un saldo positivo (+1). Più prolifico l’attacco dell’AZ Picerno con 7 gol fatti.

