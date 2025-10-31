venerdì, 31 Ottobre 2025
STURARO: l’ex centrocampista diventa ufficialmente “Allenatore Uefa B”

foto Catania FC

Il Settore Tecnico FIGC ha pubblicato l’elenco degli abilitati ad ALLENATORE UEFA B che hanno frequentato il corso presso il prestigioso Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tra questi figurano gli ex calciatori rossazzurri Ramzi Aya, Desiderio Garufo e Stefano Sturaro. Una volta ottenuta l’ammissione al corso, Sturaro ha proseguito il percorso di studi dopo una fase intensiva di lezioni in presenza, seguita da lezioni online. A fine mese si sono tenuti gli esami finali e l’ex centrocampista del Catania ha conseguito il titolo, essendo ora abilitato ad allenare nelle categorie giovanili e nel calcio dilettantistico.

Nei mesi scorsi il Catania FC ha annunciato il suo addio al calcio giocato sottolineando che avrebbe allenato nell’ambito del settore giovanile rossazzurro. Per Sturaro, dunque, comincia ufficialmente una nuova tappa della carriera. Intraprendendo un percorso graduale senza bruciare le tappe, come sottolineato qualche mese fa dallo stesso Sturaro in un’intervista.

