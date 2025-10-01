mercoledì, 1 Ottobre 2025
TAORMINA SPORT FESTIVAL: tra i premiati Orazio Russo e Marco Biagianti

Qualche giorno fa si è tenuta la prima edizione del Taormina Sport Festival, rendendo omaggio ai protagonisti dello sport italiano e internazionale. Un evento ispirato al celebre Taormina Film Festival, con il patrocinio del Comune di Taormina e la partecipazione di istituzioni, enti e brand. Sul palco, tra i premiati, l’ex calciatore di Juventus, Barcelona e Milan Gianluca Zambrotta e due protagonisti del Catania in Serie A come Orazio Russo e Marco Biagianti, oggi operativi nella società rossazzurra rispettivamente come responsabile del settore giovanile e allenatore della squadra Primavera.

I canali social del Taormina Sport Festival parlano così di Biagianti: “Centrocampista instancabile, capitano e simbolo del Catania per oltre un decennio, Marco ha incarnato passione, sacrificio e attaccamento alla maglia. La sua leadership e la sua grinta lo hanno reso uno dei giocatori più amati nella storia rossazzurra”. Queste, invece, le parole dedicate a Russo: “Attaccante cresciuto nelle giovanili del Catania, Russo ha vestito la maglia rossazzurra per gran parte della sua carriera, diventando un simbolo di attaccamento alla squadra e alla sua città. Tecnica, cuore e dedizione lo hanno reso uno degli idoli dei tifosi catanesi”.

