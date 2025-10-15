TOP 11: la redazione di TuttoC inserisce Casasola e mister Toscano

Spazio per due rossazzurri all’interno della consueta Top 11 settimanale del campionato di Serie C stilata dal portale nazionale TuttoC.com per quanto concerne la nona giornata del girone C: dentro il laterale destro Tiago Casasola e l’allenatore Mimmo Toscano.

Nel primo caso si evidenzia che “tanti addetti ai lavori lo hanno etichettato come il miglior esterno destro della categoria e, ad oggi, la media voto sta dando ragione a chi lo ha strappato alla Salernitana con un’offerta importante dal punto di vista contrattuale. Condizione fisica eccellente, quando spinge sulla fascia è un pendolino inarrestabile che sforna cross a ripetizione per le punte”. In relazione all’allenatore calabrese, invece, viene rimarcata la decisione della società rossazzurra di rinnovargli qualche settimana fa il contratto, in quello che è stato il periodo forse più complicato della sua gestione. “Lo 0-3 a Giugliano è frutto di una prestazione praticamente perfetta. E ora il big match con la capolista Salernitana”, si legge.

Questa la Top 11 nel dettaglio (3-4-3), che include anche alcuni ex calciatori del Catania:

PORTIERE – Mastrantonio (Latina)

DIFENSORI – Solcia (Sorrento), Berra (Crotone), Anastasio (Salernitana)

CENTROCAMPISTI – Casasola (Catania), Prisco (Benevento), Capomaggio (Salernitana), Simonetto (Atalanta U23)

ATTACCANTI – Murano (Crotone), Chiricò (Casarano), Bentivegna (Casertana)

ALLENATORE – Toscano (Catania)

