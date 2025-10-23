TORRE DEL GRIFO: “aggiudicazione provvisoria” da parte del Catania FC. Si attende il 30 ottobre per l’eventuale offerta di un soggetto terzo

Si è conclusa alle ore 13 (dopo una proroga di 60 minuti prevista dal regolamento) la fase della procedura competitiva legata al rispetto della scadenza del 23 ottobre per l’aggiudicazione di Torre del Grifo Village. Si partiva da una base d’asta di 4 milioni. Aurora Srl, competitor del Catania nella corsa, ha incrementato l’offerta di 10mila euro. Poi, via ad una battaglia a colpi di rilanci: 4 milioni e 260 mila euro (Catania), 4 milioni e 510 mila euro (Aurora), 5 milioni di euro (Catania), 5 milioni e 250mila euro (Aurora), 5 milioni e 500mila euro (Catania). Quest’ultima offerta determina il ritorno “a casa” del complesso immobiliare. Formalmente però si tratta di “aggiudicazione provvisoria”. Bisognerà, infatti, attendere la data compresa tra il 24 e 30 ottobre, quando un soggetto terzo che non ha partecipato entro il 23 ha la possibilità di presentare un’offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo dell’aggiudicatario: se questo accadrà, la Curatela ha la facoltà di riaprire la gara o di confermare l’aggiudicazione da parte del Catania FC.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***