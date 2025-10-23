giovedì, 23 Ottobre 2025
HomeCatania NewsTORRE DEL GRIFO: "aggiudicazione provvisoria" da parte del Catania FC. Si attende...
Catania NewsFocusPrimo Piano

TORRE DEL GRIFO: “aggiudicazione provvisoria” da parte del Catania FC. Si attende il 30 ottobre per l’eventuale offerta di un soggetto terzo

Redazione
By Redazione
0
1763

Si è conclusa alle ore 13 (dopo una proroga di 60 minuti prevista dal regolamento) la fase della procedura competitiva legata al rispetto della scadenza del 23 ottobre per l’aggiudicazione di Torre del Grifo Village. Si partiva da una base d’asta di 4 milioni. Aurora Srl, competitor del Catania nella corsa, ha incrementato l’offerta di 10mila euro. Poi, via ad una battaglia a colpi di rilanci: 4 milioni e 260 mila euro (Catania), 4 milioni e 510 mila euro (Aurora), 5 milioni di euro (Catania), 5 milioni e 250mila euro (Aurora), 5 milioni e 500mila euro (Catania). Quest’ultima offerta determina il ritorno “a casa” del complesso immobiliare. Formalmente però si tratta di “aggiudicazione provvisoria”. Bisognerà, infatti, attendere la data compresa tra il 24 e 30 ottobre, quando un soggetto terzo che non ha partecipato entro il 23 ha la possibilità di presentare un’offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo dell’aggiudicatario: se questo accadrà, la Curatela ha la facoltà di riaprire la gara o di confermare l’aggiudicazione da parte del Catania FC.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania, periodo cruciale. Match col Benevento indicativo sul futuro”
Articolo successivo
PELLIGRA: “Torre del Grifo, molto soddisfatto per questo primo esito favorevole”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency