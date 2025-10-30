giovedì, 30 Ottobre 2025
TORRE DEL GRIFO: alle 12.00 scade il termine per l’eventuale presentazione di un’offerta migliorativa

5 milioni e 500mila euro. Questa offerta determina l’aggiudicazione provvisoria del complesso immobiliare “Torre del Grifo Village” da parte del Catania FC. Bisognerà attendere entro le ore 12:00 di oggi, giovedì 30 Ottobre, per verificare se un eventuale soggetto che non ha partecipato alla procedura di vendita competitiva conclusasi il 23 Ottobre – con la società rossazzurra che è riuscita a spuntarla su Aurora Srl dopo una serie di rilanci -, presenterà un’offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo dell’aggiudicatario. Al raggiungimento di tale scopo servirebbe, pertanto, una cifra pari a 6.050.000 euro con il versamento di una cauzione del 20% (1.210.000 euro) ad accompagnare l’offerta migliorativa. Se questo accadrà, la Curatela ha la facoltà di riaprire la gara o di confermare l’aggiudicazione da parte del Catania FC. Prossime ore decisive, se non ci saranno sorprese Torre del Grifo tornerà ad essere la “casa” rossazzurra.

===>>> UFFICIALE: aggiudicazione definitiva, “Torre del Grifo Village” è di nuovo la casa del Catania

