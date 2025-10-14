martedì, 14 Ottobre 2025
HomeCatania NewsTORRE DEL GRIFO: asta competitiva, il 16 ottobre non sarà decisivo. Le...
Catania NewsFocusPrimo Piano

TORRE DEL GRIFO: asta competitiva, il 16 ottobre non sarà decisivo. Le date che segnano il destino della struttura

Redazione
By Redazione
0
566

Questo mese cresce l’attesa per capire se davvero il club del presidente Pelligra si aggiudicherà la struttura di Torre del Grifo. Nei prossimi giorni sapremo anche se, in concreto, ci saranno altri soggetti pronti a presentare l’offerta. Giovedì 16 ottobre è un giorno importante perchè sancirà l’apertura dell’ottava asta competitiva. Chi vuole partecipare deve iscriversi alla piattaforma telematica delle aste e depositare l’offerta irrevocabile d’acquisto. Come evidenziato nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, tutti i rilanci (250mila euro) dovranno essere effettuati sempre attraverso la piattaforma.

La società rossazzurra che, com’è noto, ha già presentato l’offerta da 4 milioni di euro dovrà attendere entro la mattinata del 23 ottobre per verificare la presenza di altri offerenti ed eventualmente effettuare la proposta al rialzo. Dal 24 al 30 ottobre, un soggetto terzo che non abbia partecipato a questa fase può presentare un’offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo stabilito dal 16 al 23 ottobre. Discrezionalmente la Curatela può aprire un’altra gara tra questo soggetto e chi ha prevalso nella fase relativa ai giorni compresi tra il 16 e 23 ottobre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Salernitana match molto muscolare, poco prevedibile, incerto e con tanti duelli in campo”
Articolo successivo
PASTORE: “Mancano due punti nel nostro percorso. Non condanno Inglese. Con Faggiano stima ed amicizia, al di là dei duelli di mercato”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency