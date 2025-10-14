TORRE DEL GRIFO: asta competitiva, il 16 ottobre non sarà decisivo. Le date che segnano il destino della struttura

Questo mese cresce l’attesa per capire se davvero il club del presidente Pelligra si aggiudicherà la struttura di Torre del Grifo. Nei prossimi giorni sapremo anche se, in concreto, ci saranno altri soggetti pronti a presentare l’offerta. Giovedì 16 ottobre è un giorno importante perchè sancirà l’apertura dell’ottava asta competitiva. Chi vuole partecipare deve iscriversi alla piattaforma telematica delle aste e depositare l’offerta irrevocabile d’acquisto. Come evidenziato nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, tutti i rilanci (250mila euro) dovranno essere effettuati sempre attraverso la piattaforma.

La società rossazzurra che, com’è noto, ha già presentato l’offerta da 4 milioni di euro dovrà attendere entro la mattinata del 23 ottobre per verificare la presenza di altri offerenti ed eventualmente effettuare la proposta al rialzo. Dal 24 al 30 ottobre, un soggetto terzo che non abbia partecipato a questa fase può presentare un’offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo stabilito dal 16 al 23 ottobre. Discrezionalmente la Curatela può aprire un’altra gara tra questo soggetto e chi ha prevalso nella fase relativa ai giorni compresi tra il 16 e 23 ottobre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***