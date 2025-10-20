lunedì, 20 Ottobre 2025
TORRE DEL GRIFO: Catania-Australia, call conference sul tema

foto Catania FC

Continua a tenere banco il tema legato al centro sportivo Torre del Grifo Village. L’Aurora Srl ha presentato un’offerta pari a 4milioni e 10mila euro per assicurarsi la struttura, nell’ambito della procedura competitiva che si concluderà il 23 ottobre alle ore 12.00 (entro il 30 ottobre, inoltre, potranno giungere eventuali offerte d’acquisto migliorative almeno pari al 10% rispetto all’offerta temporaneamente aggiudicataria, ndr). Nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner, su Telecolor, si è evidenziato il fatto che nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre alle ore 12:30, si è tenuta una call conference tra Catania e Australia con al centro il tema Torre del Grifo. A conferma della grande attenzione all’operazione. E’ assai presumibile che ci sarà un rilancio da parte di Pelligra, ipotesi già circolata nei giorni scorsi.

