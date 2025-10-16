TORRE DEL GRIFO: confermata presenza altro competitor, le tappe successive della procedura

Come riportato nei giorni scorsi, la data di oggi, giovedì 16 ottobre, non è decisiva per le sorti del complesso immobiliare Torre del Grifo Village. Confermate le indiscrezioni emerse circa la presenza di un competitor per l’acquisizione della struttura. Il Catania aveva formulato a luglio un’offerta di quattro milioni, ma anche una cordata di imprenditori locali ha ufficializzato quest’oggi la proposta irrevocabile d’acquisto del centro sportivo. Adesso, una volta avviata compiutamente la procedura competitiva, si apre la possibilità di rilanciare le offerte (minimo 250mila euro) entro la mattinata del 23 ottobre. Poi, dal 24 al 30 ottobre, un soggetto terzo che non abbia partecipato a questa fase potrà presentare un’offerta in aumento del 10% rispetto al prezzo stabilito. Discrezionalmente la Curatela potrà aprire un’altra gara tra questo soggetto e chi ha prevalso nella fase relativa ai giorni compresi tra il 16 e 23 ottobre. Le prossime settimane chiariranno il futuro del Village di Torre del Grifo.

