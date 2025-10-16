giovedì, 16 Ottobre 2025
HomeCatania NewsTORRE DEL GRIFO: ecco chi sono gli imprenditori siciliani interessati
Catania NewsFocusPrimo Piano

TORRE DEL GRIFO: ecco chi sono gli imprenditori siciliani interessati

Redazione
By Redazione
0
485
Torre del Grifo, Catania

Sono due i gruppi che “corrono” per aggiudicarsi Torre del Grifo. Stamane proprio in Tribunale sono state aperte le buste con le candidature. L’operazione s’è svolta al quarto piano del Palazzo di Giustizia con gli avvocati collegati da remoto. Alle 12 in punto sono state aperte le buste nell’ufficio della cancelleria delle esecuzioni fallimentari ed è stato verificato ogni particolare con i requisiti delle documentazioni esibite.

A quello del gruppo Pelligra, che tramite il legale Dario Motta il 10 luglio aveva già offerto poco più di 4 milioni di euro, si è aggiunto l’interesse di un gruppo di imprenditori siciliani (tra i soci figurano l’imprenditore di Palermo Vincenzo Rappa e i catanesi Francesco Russo Morosoli, Carmelo Stivala, Giorgia Bartolini, Andrea Spina e Gaetano Vecchio di Confindustria Catania) che hanno manifestato la volontà di rilevare e rimettere in funzione la struttura che sorge ai piedi dell’Etna. Il Consorzio si chiama Aurora, secondo quanto scrive il collega Giovanni Finocchiaro per lasicilia.it.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI – Giacomo Tedesco: “Catania-Salernitana sarà in tutto e per tutto una sfida da categoria superiore”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 16 ottobre 1932, Catania forza 8 contro l’U.S. Peloro
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency