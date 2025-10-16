TORRE DEL GRIFO: ecco chi sono gli imprenditori siciliani interessati

Sono due i gruppi che “corrono” per aggiudicarsi Torre del Grifo. Stamane proprio in Tribunale sono state aperte le buste con le candidature. L’operazione s’è svolta al quarto piano del Palazzo di Giustizia con gli avvocati collegati da remoto. Alle 12 in punto sono state aperte le buste nell’ufficio della cancelleria delle esecuzioni fallimentari ed è stato verificato ogni particolare con i requisiti delle documentazioni esibite.

A quello del gruppo Pelligra, che tramite il legale Dario Motta il 10 luglio aveva già offerto poco più di 4 milioni di euro, si è aggiunto l’interesse di un gruppo di imprenditori siciliani (tra i soci figurano l’imprenditore di Palermo Vincenzo Rappa e i catanesi Francesco Russo Morosoli, Carmelo Stivala, Giorgia Bartolini, Andrea Spina e Gaetano Vecchio di Confindustria Catania) che hanno manifestato la volontà di rilevare e rimettere in funzione la struttura che sorge ai piedi dell’Etna. Il Consorzio si chiama Aurora, secondo quanto scrive il collega Giovanni Finocchiaro per lasicilia.it.

