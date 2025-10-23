TORRE DEL GRIFO: l’investimento per ritrovare una casa e una risorsa strutturale fondamentale per il futuro

Il rilancio da 5,5 milioni di euro presentato da Ross Pelligra ha consentito al Catania di risultare aggiudicatario della prima fase della procedura per l’acquisizione di Torre del Grifo. Una tappa importante, non ancora conclusiva, ma dal forte valore simbolico e strategico. Sin dalla nascita il centro sportivo di Mascalucia è stato associato alla prima squadra di calcio del capoluogo etneo e, al giorno d’oggi, mettere a corredo delle disponibilità di un club una struttura importante è il viatico per un futuro prospero.

Lo stesso presidente Pelligra ha commentato gli sviluppi utilizzando parole che evidenziano, da un lato, la motivazione personale del presidente, dall’altro la volontà di consolidare la struttura societaria e organizzativa del club. Non si tratterebbe, in questo caso, soltanto di un acquisto immobiliare, ma di una visione di medio-lungo periodo, in cui Torre del Grifo torna a essere parte integrante del progetto sportivo e gestionale del Catania.

Il centro, nato a suo tempo per essere una delle migliori cittadelle dello sport in Italia meridionale, necessita oggi di una riqualificazione tecnica, energetica e strutturale, ma rimane un bene con un potenziale rilevante, sia in termini di servizi che di immagine. L’intenzione pare sia quella di ripensare la gestione del complesso in chiave moderna, sostenibile e produttiva.

Resta ora da capire se gli imprenditori che hanno costituito Aurora Srl – che ha rilanciato più volte nel corso della procedura – vorranno intervenire ancora (e in questo caso si dovrebbe capire in che modo) nella finestra prevista dal bando — tra il 24 e il 30 ottobre — o se la gara si chiuderà con il vantaggio consolidato del Catania.

In ogni caso, l’azione di Pelligra segna un passaggio chiaro: il presidente conferma il suo impegno nel progetto tecnico e societario, e riafferma la volontà di investire su infrastrutture e territorio. Torre del Grifo, più che un simbolo del passato, può così tornare a essere uno strumento concreto per costruire il futuro del calcio a Catania.

