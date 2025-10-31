sabato, 1 Novembre 2025
TOSCANO a Telecolor: “C’è stato tanto agonismo. Contento della prestazione, mi tengo il punto ma è stato un peccato non vincere”

Gianluca Virgillito
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Domenico Toscano, ha commentato ai microfoni di Telecolor il pareggio dei rossazzurri sul campo della Casertana per 2-2:

“La squadra si prende le proprie responsabilità. Io sono contento della prestazione dei ragazzi, perché è stata una partita rognosa contro un avversario difficile da affrontare. C’è stato tanto agonismo. Un peccato non aver portato a casa la vittoria, adesso dobbiamo guardare avanti e preparare la prossima gara. Abbiamo fatto un buon primo tempo, creando i presupposti per segnare più volte, abbiamo concesso poco. Sui calci piazzati potevamo fare qualcosa di meglio, in difesa”.

“Peccato per l’episodio finale del rigore e la mancata vittoria. A me dal vivo era sembrato che anche D’Ausilio avesse toccato il pallone. Risultato comunque positivo. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e sereni, cercando di guardare il bicchiere mezzo pieno. Il primo tempo è stato fatto nella maniera giusta, poi nel secondo abbiamo lasciato spazio a loro nei primi venti minuti, per poi riprendere il pallino fino all’espulsione”.

