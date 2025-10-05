TOSCANO a Telecolor: “Gara interpretata in modo perfetto, avanti così. Si è creato un bel clima nella squadra”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano, ai microfoni di Telecolor si complimenta con la sua squadra per la prestazione offerta contro il Siracusa:

“ll risultato era la cosa più importante e lo abbiamo ottenuto attraverso la prestazione. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè secondo me hanno interpretato il piana gara studiato durante la settimana in maniera perfetta. Dovevamo affrontare in questo modo il Siracusa, perchè ha dimostrato in partite precedenti con avversari anche blasonati di essere capace di creare grossi pericoli. Il Siracusa è una squadra con idee chiare ed un allenatore innovativo, ma il Catania oggi è stato bravo”.

“Abbiamo optato in determinati momenti della gara di difendere alti con il 4-4-2 facendo un blocco basso con il 4-5-1 in modo da chiudere le linee di passaggio e oscurare le loro rotazioni. Abbiamo prodotto 6-7 palle gol non concedendo nulla al Siracusa. Siamo partiti aggressivi con Lunetta e Cicerelli davanti, sapevamo che quando loro facevano determinate rotazioni e portavano tanti uomini in avanti dovevamo fare blocco squadra, lo abbiamo fatto in modo perfetto. I ragazzi sono stati bravissimi anche in occasione dei gol”.

“Caturano è un giocatore che in area crea pericolosità costante. Sa difendere la palla, fa salire la squadra. Calciatore importante per noi. Speriamo di recuperare tutti nel più breve tempo possibile, avendo la possibilità di scegliere e sfruttare tutte le potenzialità di questa squadra. Siamo contenti che Caturano abbia calcato l’erba del ‘Massimino’ facendo una buona gara come tutti i subentrati. Questo è lo spirito giusto, tutti sono coinvolti e vogliono dare il proprio contributo. Questa rappresenta la nostra priorità. Continuando a lavorare così miglioreremo, l’ho detto e ripetuto ai ragazzi che devono stare tranquilli”.

“Noi siamo stati sempre uniti. Poi la mancanza di risultati ti fa perdere qualche certezza e, se succede questo, dobbiamo essere bravi a non smarrirla. Tutti remano dalla stessa parte, si è creato un bel clima. Davanti ai nostri tifosi era importante fare questa grande prestazione”.

