domenica, 19 Ottobre 2025
HomeCatania NewsTOSCANO a Telecolor: "Partita importante perché ci dà consapevolezza, non per la...
Catania NewsIntervisteLega ProPrimo Piano

TOSCANO a Telecolor: “Partita importante perché ci dà consapevolezza, non per la classifica. Caturano ha avuto un problema alla schiena”

Gianluca Virgillito
By Gianluca Virgillito
0
512
foto Catania FC

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato il successo sulla Salernitana per 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor:

“Partita eccezionale, me l’aspettavo perché ho visto la squadra molto applicata. Se si vuole stare al vertice bisogna dare la stessa importanza a tutte le partite: lo abbiamo fatto a Giugliano e adesso contro la Salernitana. Oggi il Massimino ha pulsato in modo importante. Ottima prestazione da parte di tutti. Siamo ancora all’inizio, ci godiamo questa vittoria bella e importante che secondo me incide più sulla nostra consapevolezza dei nostri mezzi che sulla classifica. Non è tempo di dare sentenze, ma ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di dare qualcosa ai tifosi, di regalargli un successo importante”.

“Cambi? Sicuramente è importante avere tutti a disposizione, lo abbiamo visto oggi: tutti volevano dimostrare il loro valore. Oggi serviva mettere in campo la migliore versione di se stessi. Spero possa essere così anche in futuro. Abbiamo affrontato una squadra forte. Contro il Cosenza e il Cerignola le uniche occasioni in cui siamo stati in ombra. Comunque sono contento di aver recuperato tanti ragazzi, perché così cresce la competizione dentro l’organico. Caturano ha avuto un problema alla schiena, lo ringrazio per aver dato la sua disponibilità ad esserci in panchina”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C | Catania, Benevento e Salernitana: s’infiamma la lotta al vertice
Articolo successivo
RAFFAELE a Telecolor: “Catania forte, noi poco cinici nel primo tempo”
Gianluca Virgillito
Gianluca Virgillito

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency