TOSCANO a Telecolor: “Partita importante perché ci dà consapevolezza, non per la classifica. Caturano ha avuto un problema alla schiena”

L’allenatore del Catania, Mimmo Toscano, ha commentato il successo sulla Salernitana per 2-0. Queste le sue parole ai microfoni di Telecolor:

“Partita eccezionale, me l’aspettavo perché ho visto la squadra molto applicata. Se si vuole stare al vertice bisogna dare la stessa importanza a tutte le partite: lo abbiamo fatto a Giugliano e adesso contro la Salernitana. Oggi il Massimino ha pulsato in modo importante. Ottima prestazione da parte di tutti. Siamo ancora all’inizio, ci godiamo questa vittoria bella e importante che secondo me incide più sulla nostra consapevolezza dei nostri mezzi che sulla classifica. Non è tempo di dare sentenze, ma ho visto negli occhi dei ragazzi la voglia di dare qualcosa ai tifosi, di regalargli un successo importante”.

“Cambi? Sicuramente è importante avere tutti a disposizione, lo abbiamo visto oggi: tutti volevano dimostrare il loro valore. Oggi serviva mettere in campo la migliore versione di se stessi. Spero possa essere così anche in futuro. Abbiamo affrontato una squadra forte. Contro il Cosenza e il Cerignola le uniche occasioni in cui siamo stati in ombra. Comunque sono contento di aver recuperato tanti ragazzi, perché così cresce la competizione dentro l’organico. Caturano ha avuto un problema alla schiena, lo ringrazio per aver dato la sua disponibilità ad esserci in panchina”.

