TOSCANO a Telecolor: “Restiamo concentrati, non abbiamo tempo per festeggiare. Complimenti ai ragazzi”

Il Catania batte anche il Benevento. L’allenatore Mimmo Toscano commenta la vittoria ai microfoni di Telecolor:

“Sapevamo che sarebbe stata una partita diversa rispetto a quella con la Salernitana. Stiamo crescendo una gara dopo l’altra. Abbiamo superato un’ottima squadra. I miei ragazzi volevano portarla a casa. Settimana perfetta? Non saprei, noi stiamo già pensando alla Casertana, dobbiamo dare la stessa importanza a tutte le partite. Ora ci tuffiamo subito alla preparazione del match contro la Casertana. Dobbiamo stare concentrati, perché solo la continuità permette di stare in alto in classifica”.

“Nel secondo tempo abbiamo cercato di limitare il loro fraseggio mettendo un uomo in più a centrocampo, abbiamo avuto anche le occasioni per chiudere la partita. Devo fare i complimenti ai ragazzi, mi ripeto, perché oggi hanno voluto i tre punti. Tutti quelli che lavorano nel Catania stanno dando il loro contributo alla causa. La classifica bisogna guardarla poco. Il gruppo ha tutti gli strumenti per fare ciò che deve per vincere le partite”.

“Il nostro prossimo avversario è tosto, non abbiamo tempo per festeggiare. Tutti sono importanti, ogni elemento di questa rosa è importante e i ragazzi devono saperlo. Ci saranno partite in cui serviranno determinate caratteristiche. Avere una rosa lunga e di qualità fa la differenza. Fare autocritica e analizzare in maniera oggettiva deve essere per noi una costante, per crescere”.

