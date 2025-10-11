TOSCANO a Telecolor: “Vittoria meritata, alcune cose potevamo farle meglio. Vogliamo crescere ancora”

L’allenatore Mimmo Toscano ha commentato ai microfoni di Telecolor la vittoria del Catania sul campo del Giugliano. Ecco le sue parole:

“Quando dico delle cose è perché le condividiamo con la squadra. Sapevamo di dover fare una partita importante e ne arrivano altre di livello più alto, per cui dobbiamo essere pronti. Abbiamo vinto in modo netto, anche se ci sono ancora fasi delle partite in cui dobbiamo fare qualcosa in più, come oggi. Quando pensiamo di avere la partita in mano, nel secondo tempo, rinunciamo a spingere in avanti. Abbiamo lasciato giocare loro, ma potevamo sfruttare meglio gli spazi. Nel primo tempo, invece, abbiamo fatto benissimo. Nella ripresa loro ci hanno fatto abbassare. Nella costruzione del gioco potevamo fare di più, però abbiamo vinto meritatamente. Vogliamo crescere e quindi analizzeremo le cose che potevamo fare meglio”.

“Cicerelli? Valuteremo nelle prossime ore, aspettiamo le verifiche dello staff medico. Dobbiamo continuare così. Oggi per la prima volta ho parlato alla squadra ed erano tutti presenti: è una cosa positiva. Abbiamo tante frecce all’arco e servono tutti. Ogni elemento della rosa può determinare, i ragazzi devono essere consapevoli di questo. Il mio sorriso di oggi è perché vedo i ragazzi e sono soddisfatto del confronto quotidiano con loro“.

“Caturano? Vuole anche lui arrivare presto al 100%. La posizione di Lunetta? Attacca la profondità, è sempre pericoloso. Quest’anno avendo Cicerelli e Stoppa, abbiamo fatto delle valutazioni sulla sua posizione. Abbiamo trovato l’equilibrio giusto, la squadra lavora bene, anche per questo abbiamo subito pochi gol e spesso abbiamo mantenuto la porta inviolata. Dobbiamo diventare bravi a rubare prima la palla agli avversari. Salernitana e Benevento? A prescindere dal risultato sarà importante capire come usciremo da queste sfide“.

