venerdì, 31 Ottobre 2025
HomeCatania NewsTOSCANO: ancora i falchetti sulla sua strada, i precedenti con la Casertana
Catania NewsLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioStatistiche

TOSCANO: ancora i falchetti sulla sua strada, i precedenti con la Casertana

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

Quello in programma stasera al “Pinto” rappresenta il quarto confronto ufficiale da allenatore con la Casertana per Mimmo Toscano. Sei anni fa, sulla panchina della Reggina, il 2-0 inflitto alla Casertana a Reggio Calabria con la firma di Corazza e Reginaldo rappresentò il segnale che davvero poteva essere una stagione trionfale per gli amaranto, i quali poi vennero promossi direttamente in Serie B. Lo scorso anno, al timone del Catania, bisognava dare continuità al ritrovato successo col Monopoli e gli etnei centrarono il secondo successo consecutivo proprio a Caserta, imponendosi con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Guglielmotti, Jiménez e Inglese.

Sempre la scorsa stagione, nel girone di ritorno, c’era la possibilità di ottenere un nuovo bis di vittorie di fila per i rossazzurri, corsari a Monopoli. Stavolta però non bastò al Catania il gol di Inglese per incamerare i tre punti. I campani, infatti, riuscirono a pervenire al pareggio ad inizio ripresa grazie al calcio di rigore trasformato da Carretta fissando l’1-1. Adesso, nuovo esame Casertana. Toscano cerca la terza vittoria su quattro al cospetto dei falchetti.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
QUI CATANIA: come cambiano le rotazioni a centrocampo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency