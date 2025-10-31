TOSCANO: ancora i falchetti sulla sua strada, i precedenti con la Casertana

Quello in programma stasera al “Pinto” rappresenta il quarto confronto ufficiale da allenatore con la Casertana per Mimmo Toscano. Sei anni fa, sulla panchina della Reggina, il 2-0 inflitto alla Casertana a Reggio Calabria con la firma di Corazza e Reginaldo rappresentò il segnale che davvero poteva essere una stagione trionfale per gli amaranto, i quali poi vennero promossi direttamente in Serie B. Lo scorso anno, al timone del Catania, bisognava dare continuità al ritrovato successo col Monopoli e gli etnei centrarono il secondo successo consecutivo proprio a Caserta, imponendosi con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Guglielmotti, Jiménez e Inglese.

Sempre la scorsa stagione, nel girone di ritorno, c’era la possibilità di ottenere un nuovo bis di vittorie di fila per i rossazzurri, corsari a Monopoli. Stavolta però non bastò al Catania il gol di Inglese per incamerare i tre punti. I campani, infatti, riuscirono a pervenire al pareggio ad inizio ripresa grazie al calcio di rigore trasformato da Carretta fissando l’1-1. Adesso, nuovo esame Casertana. Toscano cerca la terza vittoria su quattro al cospetto dei falchetti.

