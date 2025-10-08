TOSCANO: giovedì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, giovedì 9 Ottobre alle ore 12.45 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Giugliano, in calendario sabato al “De Cristofaro” con fischio d’inizio alle 14.30 e valevole per la nona giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale. Riflettori puntati sulle insidie della prossima partita e occasione utile per fare il punto della situazione in casa Catania dopo il ritorno alla vittoria contro il Siracusa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***