TOSCANO: mercoledì l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, mercoledì 29 Ottobre alle ore 17.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida alla Casertana, in calendario venerdì al “Pinto” con fischio d’inizio alle 20.30 e valevole per la dodicesima giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale. Riflettori puntati sulle insidie della prossima partita al cospetto di un avversario di livello e occasione utile per fare il punto della situazione in casa Catania dopo avere ottenuto la quarta vittoria di fila stagionale.

