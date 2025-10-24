TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, sabato 25 Ottobre alle ore 12.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Benevento, in calendario domenica al “Massimino” con fischio d’inizio alle 14.30 e valevole per l’undicesima giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale. Riflettori puntati sulle insidie della prossima partita al cospetto dell’altra capolista del campionato e occasione utile per fare il punto della situazione in casa Catania dopo la vittoria ai danni della Salernitana, terza consecutiva stagionale.

