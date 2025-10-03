TOSCANO: sabato l’allenatore rossazzurro in sala stampa

Domani, sabato 4 Ottobre alle ore 12.30 in sala stampa, allo stadio “Angelo Massimino”, in programma la conferenza pre-gara di mister Domenico Toscano: in vista della sfida al Siracusa, in calendario domenica tra le mura amiche con fischio d’inizio alle 14.30 e valevole per l’ottava giornata del girone C di Serie C, l’allenatore rossazzurro – che ha scontato il doppio turno di squalifica – risponderà alle domande dei giornalisti. Lo rende noto la società etnea, sottolineando che la conferenza sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Catania FC e sulla pagina Facebook ufficiale. Riflettori puntati sulle insidie della prossima partita e occasione utile per fare il punto della situazione in casa Catania dopo il pareggio di Cerignola.

