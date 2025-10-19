TOSCANO: Supercoppa Lega Pro e Serie B, quando il mister sfidò la Salernitana

In programma questo pomeriggio il terzo confronto nella carriera di allenatore per Domenico Toscano con la Salernitana. L’allenatore calabrese, infatti, ha già incontrato due volte la formazione granata. Toscano ricorderà soprattutto il precedente di dieci anni fa, quando sedeva sulla panchina del Novara. I piemontesi tornarono in Serie B ad un anno dalla retrocessione. Giunti a pari punti (74) con il Bassano Virtus, i biancazzurri salirono direttamente grazie agli scontri diretti, evitando così i playoff.

Come ciliegina sulla torta di un’annata da incorniciare per la squadra di Toscano, la vittoria della Supercoppa di Lega Pro. Determinante, in tal senso, fu proprio la vittoria contro la Salernitana per 3-2 il 15 maggio 2015 al “Silvio Piola”: Favasuli portò in vantaggio i granata (13′), pari su rigore di Evacuo (49′), campani di nuovo avanti con Gabionetta (58′) e grande reazione caratteriale del Novara che ha ribaltato la situazione nel giro di pochi minuti con Corazza (74′) e ancora Evacuo (77′).

Successivamente mister Toscano ha sfidato la Salernitana da tecnico della Reggina nel match d’esordio in Serie B datato 26 settembre 2020, con gli ospiti freschi di promozione. Risultato finale di 1-1: gol messi a segno a pochi minuti dal 90′. Menez permise ai reggini di sbloccare il risultato al minuto 83 ma, pochi istanti dopo, fu Casasola – oggi rossazzurro – a pareggiare i conti.

