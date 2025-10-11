sabato, 11 Ottobre 2025
TRIS ROSSAZZURRO: archiviata la pratica Giugliano. Il Catania si proietta nel migliore dei modi verso il big match con la Salernitana

Livio Giannotta
Il Catania trova importanti conferme a Giugliano. Rossazzurri che danno continuità alla vittoria maturata contro il Siracusa, andando a vincere anche allo stadio “De Cristofaro”. Rossazzurri dilaganti nel primo tempo, meno nella ripresa quando i padroni di casa si sono proposti con più insistenza nella metà campo etnea. Catania avanti con la difesa a tre, Forte al centro dell’attacco sostenuto da Lunetta e Cicerelli. Quaini vince il ballottaggio con Corbari in mediana.

Lunetta, sempre lui, porta in vantaggio la squadra di mister Toscano negli istanti iniziali del match con un gran tiro a giro che non lascia scampo al portiere, confermando l’italo-francesco di attraversare uno stato di forma straripante. Appena un minuto più tardi Forte si divora il raddoppio, a tu per tu con Russo che respinge la conclusione a botta sicura. Il Giugliano, invece, al 25′ non approfitta con Esposito di un’ingenuità di Celli, Dini dice di no all’attaccante gialloblu con un intervento efficace. Lo 0-2 diventa concreto al minuto 37: lancio lungo verso Forte, l’attaccante addomestica il pallone in area e scarica con violenza alle spalle di Russo. Prima dell’intervallo Lunetta sfiora il tris, da segnalare anche l’infortunio riportato da Cicerelli, costretto ad uscire dal terreno di gioco: al suo posto Stoppa.

Ad inizio secondo tempo, lampo del Giugliano: palo pieno centrato da capitan De Rosa (58′) ed il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta prima di terminare fuori. Tigrotti più propositivi, Catania che abbassa il baricentro ma, quando torna dalle parti di Russo, riesce a rendersi ancora pericoloso. Come al 72′, con il cross dalla bandierina e la deviazione in acrobazia di Di Gennaro che colpisce il secondo legno di giornata per i suoi.

Nel finale, rigore negato a Stoppa dopo la verifica al FVS (errore di valutazione dell’arbitro perchè il fatto era netto) ma arriva comunque il tris etneo: fa tutto Stoppa il quale, al terzo tentativo, con un destro a giro colpisce il palo, fortunato Jimenez che sulla respinta deposita a porta vuota (87′). Poco dopo, altro palo del Catania questa volta con Raimo e, in pieno recupero, colpo di testa debole e centrale di Nepi. E’ l’ultima emozione di un incontro che dà slancio ed entusiasmo ai rossazzurri in vista del big match casalingo con la Salernitana.

GIUGLIANO 0-3 CATANIA: tabellino e statistiche partita
PAGELLE DI REPARTO | La festa di Forte, Lunetta e Jimenez. Donnarumma imprescindibile per il gioco rossazzurro
