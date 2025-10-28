TUMMINELLO (Benevento): “Noi sfortunati, Catania fortunato. Non abbiamo più sofferto dopo l’1-0”

Marco Tumminello, attaccante del Benevento, ai microfoni di OttoChannel si dice soddisfatto della prestazione offerta a Catania nonostante la sconfitta, parlando anche di sfortuna da parte della sua squadra e di fortuna per i rossazzurri:

“Potevo calciare meglio in un’occasione, quando abbiamo reclamato un fallo da rigore ed io mi sono trovato a tu per tu col portiere ma non sono riuscito a fargli lo scavetto. Sono comunque contento per la reazione del secondo tempo. Siamo stati molto sfortunati per le occasioni create ma abbiamo evidenziato il giusto atteggiamento giusto, dopo essere passati in svantaggio non abbiamo più sofferto. Ripartiamo dal secondo tempo di Catania. E’ stata una gara difficile, di alto spessore. L’ha portata a casa chi ha sfruttato meglio i minimi dettagli e l’episodio. Sfortunati noi su tanti cross e fortunati loro. Siamo consapevoli di poter fare male a chiunque. C’è voglia di rivalsa da parte di tutti. Abbiamo molti giovani con potenzialità enormi e ragazzi che mettono a disposizione la loro esperienza. Come gruppo siamo da 10 e lode, anche chi gioca meno dà il suo contributo”.

