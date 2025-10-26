TUMMINELLO, l’agente: “Il Catania ha mostrato interesse in estate”

Danilo Caravello agente di Marco Tumminello – attaccante in forza al Benevento – torna sulle dinamiche di mercato che hanno visto anche il Catania, in estate, interessato al giocatore che poi il Crotone ha ceduto ai giallorossi. Queste le sue parole a La Sicilia Stadio: “Tumminello è stato rallentato in questo avvio di campionato dall’intervento chirurgico per un’ernia inguinale. Ha saltato la preparazione estiva, ma settimana dopo settimana sta aumentando il minutaggio. Con i tanti impegni in calendario sono certo che Marco potrà rivelarsi molto utile. Il Catania ha mostrato interesse, come del resto tutti i principali club di Serie C e anche alcune società di Serie B. Il Crotone aveva fissato una valutazione piuttosto alta per il giocatore e il club rossazzurro non ha voluto spingersi a quelle cifre”.

