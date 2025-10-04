TURATI (all. Siracusa): “Catania forte e società che presto raggiungerà la A, ma non partiamo battuti. Vanno tenuti lontani dagli ultimi 16 metri”

L’allenatore del Siracusa Marco Turati, alla vigilia del derby di Catania, commenta i temi che riguardano la partita in sala stampa. Queste le parole del tecnico azzurro:

“Penso che la preparazione a questa gara sia stata importante sia dal punto di vista tecnico-tattico che, soprattutto, mentale. Noi ci siamo preparati per propugnare ogni battaglia ci venga proposta davanti. Sappiamo che il nostro atteggiamento deve essere battagliero. Nelle ultime settimane, forse già dall’inizio, si è visto che il nostro atteggiamento era chiaramente votato a non far giocare l’avversario. Andiamo a catania per fare la nostra partita. Vogliamo portare tutti i ragazzi a nostra disposizione, ma ci sono alcune defezioni importanti che si sono concentrate tutte in un reparto. L’apporto di Molina sarà fondamentale, anche se ha un bassissimo minutaggio e non sarà schierato dal 1′”.

“Mi aspetto un Catania forte che, statisticamente, è primo quasi dappertutto. Ha subito meno tiri in porta di tutti, è secondo per tiri effettuati verso la porta avversaira, hanno grandissima struttura, fanno gol praticamente in tutti i modi. Abbiamo visto che durante le premiazioni per il titolo di capocannoniere dell’ultima stagione di C c’erano Cicerelli e Caturano, inoltre hanno messo dentro calciatori che hanno sempre fatto altre categorie. Sappiamo di affrontare una squadra forte, allenata da un tecnico molto, molto esperto che conosce benissimo questa categoria e ha alle spalle una società solida che, ne sono certo, nel giro di brevissimo tempo raggiungerà la Serie A. Dal canto nostro non partiamo assolutamente battuti, vogliamo proporre quello che da inizio anno cerchiamo di migliorare quotidianamente e soprattutto dare una gioia in primis a noi stessi, poi a tutta la nostra gente che questa settimana ci ha fatto sentire tantissimo calore e li ringraziamo molto per questo. Andiamo a Catania per cercare di ottenere un risultato positivo”.

“Abbiamo preparato come ogni settimana un piano A e B, vediamo con quale sviluppo si attuerà questa bellissima partita. Non si può pensare di non lasciare niente ad una squadra così forte. Qualsiasi atteggiamento cercheremo di avere durante la gara sappiamo che il Catania ha le armi per fare male a qualsiasi compagine di questo campionato. Spero vivamente che la mia squadra faccia rimanere più lontano possibile gli attaccanti e tutti i calciatori di questo Catania perchè hanno fisico, struttura, voglia di fare gol. Più riusciamo a tenerli lontani dai nostri ultimi 16 metri, meglio sarà per noi”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***