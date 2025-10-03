venerdì, 3 Ottobre 2025
HomeCalcio SicilianoTURATI (all. Siracusa): "Le prestazioni ci sono, dobbiamo essere più cattivi in...
Calcio SicilianoDerbyIntervisteLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

TURATI (all. Siracusa): “Le prestazioni ci sono, dobbiamo essere più cattivi in zona gol”

Redazione
By Redazione
0
141

L’allenatore del Siracusa Marco Turati evidenzia i progressi della propria squadra malgrado la classifica deficitaria. Il Catania dovrà prestare attenzione ad un avversario reduce dall’immeritato ko casalingo contro il Cosenza e comunque in crescita sotto il profilo delle prestazioni, pronto a dare filo da torcere al ‘Massimino’:

“Ripartiamo con lo spirito di una squadra battagliera, cercando di fare quel qualcosa in più che fino ad oggi non ha pagato dal punto di vista dei risultati, mentre per quanto concerne le prestazioni siamo veramente a buon punto. Vedo una squadra che vuole dominare e gioca con la sfrontatezza ed il carattere che voglio io. L’unica cosa da fare è lavorare, mettere da parte le negatività, guardare avanti e qualsiasi avversario affrontarlo con la verve giusta, perchè le altre partite non saranno molto diverse. Sia quando affronti compagini veramente forti e nostri simili l’attenzione dovrà essere sempre alta cercando quello sprint in più affinchè il risultato arrivi dalla nostra parte”.

“A volte ci specchiamo ancora un pò troppo perchè non abbiamo capito quando c’è da andare di ascia o di fioretto, dobbiamo essere più bravi a concretizzare la nostra mole di gioco, più cattivi negli ultimi 16 metri. L’esperienza la faremo giocando ma fino ad oggi per impegno e applicazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Se corazzate come Cosenza o Salernitana giocano contro di noi e perdono tempo per 70 minuti vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 3 ottobre 1948, vittoria Catania all’esordio. Fu l’annata del ritorno in Serie B
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Catania-Siracusa, fino a ieri pomeriggio circa 3mila biglietti venduti (più abbonati)”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency