TURATI (all. Siracusa): “Le prestazioni ci sono, dobbiamo essere più cattivi in zona gol”

L’allenatore del Siracusa Marco Turati evidenzia i progressi della propria squadra malgrado la classifica deficitaria. Il Catania dovrà prestare attenzione ad un avversario reduce dall’immeritato ko casalingo contro il Cosenza e comunque in crescita sotto il profilo delle prestazioni, pronto a dare filo da torcere al ‘Massimino’:

“Ripartiamo con lo spirito di una squadra battagliera, cercando di fare quel qualcosa in più che fino ad oggi non ha pagato dal punto di vista dei risultati, mentre per quanto concerne le prestazioni siamo veramente a buon punto. Vedo una squadra che vuole dominare e gioca con la sfrontatezza ed il carattere che voglio io. L’unica cosa da fare è lavorare, mettere da parte le negatività, guardare avanti e qualsiasi avversario affrontarlo con la verve giusta, perchè le altre partite non saranno molto diverse. Sia quando affronti compagini veramente forti e nostri simili l’attenzione dovrà essere sempre alta cercando quello sprint in più affinchè il risultato arrivi dalla nostra parte”.

“A volte ci specchiamo ancora un pò troppo perchè non abbiamo capito quando c’è da andare di ascia o di fioretto, dobbiamo essere più bravi a concretizzare la nostra mole di gioco, più cattivi negli ultimi 16 metri. L’esperienza la faremo giocando ma fino ad oggi per impegno e applicazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Se corazzate come Cosenza o Salernitana giocano contro di noi e perdono tempo per 70 minuti vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di buono”.

