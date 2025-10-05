domenica, 5 Ottobre 2025
DALLA SALA STAMPA – Turati (all. Siracusa): “Avevamo il dovere di fare meglio, andiamo via rammaricati da Catania”

L’allenatore del Siracusa, Turati, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita persa dai suoi ragazzi al Massimino contro il Catania. Ecco cosa ha detto:

“A noi è mancato qualcosa. Il gol a inizio partita ci ha condizionato, abbiamo affrontato una squadra forte, con una grande fisicità e sono riusciti a bloccarci. Noi non siamo stati gli stessi di altre occasioni, a livello di approccio e determinazione qualcosa è mancata. Nel secondo tempo il loro gol è stata un’altra mazzata. Noi stavamo cercando di produrre il massimo sforzo, l’inerzia della partita poteva cambiare a nostro favore, invece loro l’hanno chiusa. Il match si è incanalato sui binari migliori per i nostri avversari. L’attacco del Catania è forte, hanno tante alternative e caratteristiche diverse per far male a qualsiasi avversario. Dal nostro punto di vista potevamo fare meglio, ma era impensabile concedere meno. Il nostro rammarico è non aver avuto la personalità giusta per questa sfida. Avevamo il dovere di fare meglio”.

