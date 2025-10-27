TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Benevento, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Benevento, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è stato ancora una volta il trequartista Emmanuele Cicerelli, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta nuovamente sul calciatore pugliese classe 1994: dopo avere aperto le danze la settimana precedente siglando un eurogol contro la Salernitana, la trasformazione del calcio di rigore concesso poco prima dell’intervallo del match col Benevento è decisiva ai fini della conquista di tre punti che valgono il sorpasso del Catania sul Benevento. Secondo gradino del podio per il braccetto sinistro Alessandro Celli, che ha sbagliato poco o nulla nell’arco della gara. Terzo giocatore del Catania più votato, l’ex difensore del Vicenza Mario Ierardi che, al cospetto di un reparto avanzato molto forte, ha tenuto sempre alta la concentrazione in marcatura partecipando anche con efficacia allo sviluppo della manovra.

