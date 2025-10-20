lunedì, 20 Ottobre 2025
TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Salernitana, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

foto Catania FC

Dopo la disputa di Catania-Salernitana, come di consueto abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è stato il trequartista Emmanuele Cicerelli, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta sul calciatore pugliese classe 1994: in settimana la sua effettiva disponibilità era in dubbio, lui ha stretto i denti perchè voleva essere a tutti i costi della partita, giocando dal 1′ e rispondendo con una prestazione coi fiocchi più l’eurogol che ha permesso al Catania di sbloccare il risultato di una gara fino a quel momento abbastanza equilibrata, poi dominata dalla squadra rossazzurra. Secondo gradino del podio per il laterale destro Tiago Casasola, una spina nel fianco per gli avversari. Terzo giocatore del Catania più votato, l’attaccante Francesco Forte, entrato per la seconda settimana consecutiva nel tabellino dei marcatori firmando il suo quarto sigillo stagionale.

