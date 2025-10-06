TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Siracusa, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Catania-Siracusa, abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Angelo Massimino” è stato il jolly Gabriel Antonio Lunetta, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com. La scelta dei tifosi ricade sul calciatore milanese classe 1996, schierato nella posizione di punta centrale con risultati ancora una volta soddisfacente. La difesa del Siracusa ha sofferto tanto le sue accelerazioni, gol a parte.

Secondo gradino del podio per il difensore Mario Ierardi. L’ex Vicenza ricopre il ruolo di braccetto destro, interpretandolo in maniera egregia, prova ne sia che conferma di essere affidabile in marcatura ma anche nello sviluppo della manovra, non disdegnando di avanzare verso la metà campo avversaria. In questo caso ha trovato il gol per la terza volta in stagione. Terzo giocatore del Catania più votato, l’ex Ternana Emmanuele Cicerelli. Non segna da un mese, a Cerignola ha rifiatato un pò entrando in campo nella ripresa. Domenica è tornato a giocare dal 1′ servendo un assist al compagno (Ierardi) per il definitivo 2-0.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***