TUTTOCALCIOCATANIA: Giugliano-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Dopo la disputa di Giugliano-Catania, abbiamo chiesto ai tifosi di esprimere la preferenza circa il giocatore rossazzurro che ha più impressionato nell’arco dei 90’. A ricevere il numero maggiore di consensi per la prestazione offerta allo stadio “Alberto De Cristofaro” è stato il jolly Gabriel Antonio Lunetta, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi è ricaduta ancora una volta sul calciatore milanese classe 1996, che ha agito sia da trequartista che da seconda punta firmando il suo sesto gol stagionale. Secondo gradino del podio per l’attaccante Francesco Forte, impiegato dall’inizio e autore della rete che è valsa il momentaneo raddoppio. Terzo giocatore del Catania più votato, l’esperto mediano Francesco Di Tacchio. Prova di qualità, sostanza e personalità per lui, sempre più importante per gli equilibri di squadra che assicura in mezzo al campo.

