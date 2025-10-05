TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 29 Settembre a domenica 5 Ottobre:
TUTTOCALCIOCATANIA: Audace Cerignola-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi
STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania squadra umorale. Da rivedere il modo di stare in campo”
L’EDITORIALE | Il “solito” disco rotto: così non si vincono i campionati
A MENTE FREDDA | La squadra “smentisce” Toscano a Cerignola, il Catania persevera negli errori
CATANIA SOCIAL – Di Gennaro: “Momento difficile, ne usciremo insieme”
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Toscano e Juanra, in aeroporto i tecnici diventano amici”
VERSO CATANIA-SIRACUSA: arbitra Gauzolino di Torino. Curiosità e statistiche del direttore di gara
SERIE C – Di Toro (D.S. Audace Cerignola): “Catania, i valori della rosa alla lunga verranno fuori”
AVV. MUNZONE: “Siracusa in difficoltà ma il Catania non sta tanto meglio. Caturano, mi auguro aspettative rispettate”
STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Ora uno snodo di partite che deciderà il percorso reale del Catania”
QUI CATANIA: ottobre mese importante anche per il destino di Torre del Grifo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Dini: “Sono qui per parare. Nessun problema di spogliatoio, abbiamo margini di progresso enormi”
SERIE C – Scotto (vice all. Audace Cerignola): “Sono sicuro che il Catania farà un campionato molto importante”
Adesso servono i leader: il gruppo deve reagire
GRELLA: “La parola equilibrio tolta dal dizionario catanese. Restiamo uniti, altrimenti è più difficile vincere”
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia, Grella: “Lavoro faticoso in estate. Toscano, attacchi esagerati. Pelligra, obiettivo chiaro dall’inizio”
AIC: titolo di capocannoniere, premiati Cicerelli e Caturano
QUI CATANIA – Cicerelli: “Vogliamo realizzare qualcosa di bello”; Caturano: “Mi manca tanto il gol, sono pronto per domenica”
UFFICIALE: Corallo firma con il Trento fino a giugno 2026
SERIE C – Tesser: “Dal Catania al Benevento, sarà dura per tutti”
MERCATO: De Rose-Barletta, non c’è accordo
STAMPA NAZIONALE – Sprint e Sport: “Caturano ha ancora tanta fame. Patto con i tifosi, insieme per la scalata”
GRELLA: “Dobbiamo farci trovare pronti, domenica il pubblico ci darà una grande mano per vincere”
LUNETTA: “Il mio obiettivo è vincere col Catania. Non ci sentiamo inferiori a Salernitana e Benevento ma dobbiamo dimostrarlo”
BREVE: “Lunetta ragazzo intelligente, Caturano può alzare il livello. Catania, serve anche un piano B”
QUI CATANIA: ufficializzato lo staff medico-sanitario per la stagione 2025/2026
REPORT MEDICO: Aloi, prossima settimana primi test in gruppo
GIOVANILI CATANIA: prima gioia stagionale per la Primavera di Biagianti, corsara a Castellammare di Stabia
DI TACCHIO: capitano e faro di un centrocampo in cerca del giusto equilibrio
QUI CATANIA: più risorse nel reparto offensivo, aspettando Rolfini
