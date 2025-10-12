TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 6 Ottobre a domenica 12 Ottobre:
CURIOSITA’: l’ex rossazzurro Gennaro Monaco ha assistito a Catania-Siracusa dalla Curva Sud
TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Siracusa, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi
DERBY FEMMINILE: Palermo 3-4 Catania, gli highlights
IERARDI: il difensore presente ancora una volta nella Top 11 di TuttoC
ESCLUSIVA – Gennaro Monaco: “L’asse centrale del Catania non ce l’ha nessuno. Prossime tre gare significano tanto. Per squadra, tifoseria e società i rossazzurri devono vincere il campionato. Su Jimenez…”
REPORT MEDICO: Martic, condotto esame di risonanza magnetica
EX ROSSAZZURRI: sfortuna Guglielmotti, rottura del crociato
PELLIGRA: “Penalizzati da qualche infortunio, ora stiamo bene. Questa è casa mia. Sogno di portare il Catania in Europa e dare strutture adeguate ai bambini della città”
CATANIA-SIRACUSA: tifoso allo stadio con un coltello, denuncia e Daspo
SERIE C: minutaggio giovani, contributi dalla Lega Pro. Il Catania tra i club fermi a zero euro
ROSSAZZURRI IN GIRO: primo gol di Leonardi in Serie C
EX ROSSAZZURRI – Guglielmotti, pioggia di messaggi d’incoraggiamento: “Grazie a tutti. Avversari, non dormite sonni tranquilli perchè tornerò più forte di prima”
GRELLA: “Un anno fa non avevamo la forza di adesso. Puntiamo a vincere il campionato e riacquisire Torre del Grifo…”
ESCLUSIVA – Davide Baiocco: “Il Catania deve avere stabilità, bisogna costruire basi solide per il futuro. Da allenatore insegno ai ragazzi ad essere coraggiosi in campo”
ACCADDE OGGI: 10 ottobre 2009, l’Italia apprende la scomparsa di un “monumento” rossazzurro
EX ROSSAZZURRI – Zenga: “Catania, ecco perchè andai via. Fu la mia migliore esperienza in assoluto”
MERCATO: svincolatosi dal Catania ad agosto, Marsura ancora in cerca di nuova sistemazione
EX ROSSAZZURRI – Rapisarda: “Vittoria Coppa Italia Serie C ricordo più bello da quando gioco a calcio”
ESCLUSIVA – Ferraro: “Catania, si può dare continuità ad un progetto importante. Piazza che ti cambia come uomo e professionista”
LO MONACO risponde a Zenga: “Cavolate fuori luogo, smettetela di usare il Catania”
EX ROSSAZZURRI – Silvestri: “Ho voglia di rimettermi in gioco”
GIUGLIANO 0-3 CATANIA: tabellino e statistiche partita
TRIS ROSSAZZURRO: archiviata la pratica Giugliano. Il Catania si proietta nel migliore dei modi verso il big match con la Salernitana
PAGELLE DI REPARTO | La festa di Forte, Lunetta e Jimenez. Donnarumma imprescindibile per il gioco rossazzurro
FORTE a Telecolor: “Pensiamo già alla prossima partita, ringrazio lo staff sanitario per il mio recupero”
TOSCANO a Telecolor: “Vittoria meritata, alcune cose potevamo farle meglio. Vogliamo crescere ancora”
GIOVANILI CATANIA: Primavera, risultato di parità sul campo del Trapani
GIUGLIANO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida
ULTRAS: scontri tra catanesi e casertani sull’autostrada di Salerno
CUDINI (all. Giugliano): “Diamo merito al Catania, ma ci prendiamo le nostre colpe”
DALLA SALA STAMPA – Forte: “Vittoria di grande valore. Gruppo vero, condividiamo l’obiettivo non a chiacchiere”
DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Vittoria da squadra matura. Orgoglioso di essere tra le formazioni in lotta per la B. Cicerelli, dolore sopra il ginocchio”
Scontri sull’Autostrada A2: si va verso un periodo di stop alle trasferte per i tifosi di Catania e Casertana
L’EDITORIALE | Il Catania ha inviato un segnale, adesso doppio confronto per la leadership del Girone C
CAPOMAGGIO (Salernitana): “A Catania sarà una bella gara ma non decisiva, la prepareremo al meglio”
STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, a Giugliano una delle migliori gare sul piano tattico. Squadra di grandissima qualità”
SERIE C – Colombo (all. Monopoli): “Catania-Salernitana sarà sfida di altra categoria”
MARCATORI ROSSAZZURRI: Lunetta colpisce ancora. Jimenez e Forte, digiuno interrotto
FORTE: “Per giocare a Catania ci vuole grande responsabilità. Non abbiamo ancora fatto nulla. Là davanti ci troviamo sempre meglio”
