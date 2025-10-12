TUTTOCALCIOCATANIA: il riepilogo delle principali notizie della settimana

Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 6 Ottobre a domenica 12 Ottobre:

CURIOSITA’: l’ex rossazzurro Gennaro Monaco ha assistito a Catania-Siracusa dalla Curva Sud

TUTTOCALCIOCATANIA: Catania-Siracusa, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

DERBY FEMMINILE: Palermo 3-4 Catania, gli highlights

IERARDI: il difensore presente ancora una volta nella Top 11 di TuttoC

ESCLUSIVA – Gennaro Monaco: “L’asse centrale del Catania non ce l’ha nessuno. Prossime tre gare significano tanto. Per squadra, tifoseria e società i rossazzurri devono vincere il campionato. Su Jimenez…”

REPORT MEDICO: Martic, condotto esame di risonanza magnetica

EX ROSSAZZURRI: sfortuna Guglielmotti, rottura del crociato

PELLIGRA: “Penalizzati da qualche infortunio, ora stiamo bene. Questa è casa mia. Sogno di portare il Catania in Europa e dare strutture adeguate ai bambini della città”

CATANIA-SIRACUSA: tifoso allo stadio con un coltello, denuncia e Daspo

SERIE C: minutaggio giovani, contributi dalla Lega Pro. Il Catania tra i club fermi a zero euro

ROSSAZZURRI IN GIRO: primo gol di Leonardi in Serie C

EX ROSSAZZURRI – Guglielmotti, pioggia di messaggi d’incoraggiamento: “Grazie a tutti. Avversari, non dormite sonni tranquilli perchè tornerò più forte di prima”

GRELLA: “Un anno fa non avevamo la forza di adesso. Puntiamo a vincere il campionato e riacquisire Torre del Grifo…”

ESCLUSIVA – Davide Baiocco: “Il Catania deve avere stabilità, bisogna costruire basi solide per il futuro. Da allenatore insegno ai ragazzi ad essere coraggiosi in campo”

ACCADDE OGGI: 10 ottobre 2009, l’Italia apprende la scomparsa di un “monumento” rossazzurro

EX ROSSAZZURRI – Zenga: “Catania, ecco perchè andai via. Fu la mia migliore esperienza in assoluto”

MERCATO: svincolatosi dal Catania ad agosto, Marsura ancora in cerca di nuova sistemazione

EX ROSSAZZURRI – Rapisarda: “Vittoria Coppa Italia Serie C ricordo più bello da quando gioco a calcio”

ESCLUSIVA – Ferraro: “Catania, si può dare continuità ad un progetto importante. Piazza che ti cambia come uomo e professionista”

LO MONACO risponde a Zenga: “Cavolate fuori luogo, smettetela di usare il Catania”

EX ROSSAZZURRI – Silvestri: “Ho voglia di rimettermi in gioco”

GIUGLIANO 0-3 CATANIA: tabellino e statistiche partita

TRIS ROSSAZZURRO: archiviata la pratica Giugliano. Il Catania si proietta nel migliore dei modi verso il big match con la Salernitana

PAGELLE DI REPARTO | La festa di Forte, Lunetta e Jimenez. Donnarumma imprescindibile per il gioco rossazzurro

FORTE a Telecolor: “Pensiamo già alla prossima partita, ringrazio lo staff sanitario per il mio recupero”

TOSCANO a Telecolor: “Vittoria meritata, alcune cose potevamo farle meglio. Vogliamo crescere ancora”

GIOVANILI CATANIA: Primavera, risultato di parità sul campo del Trapani

GIUGLIANO-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

ULTRAS: scontri tra catanesi e casertani sull’autostrada di Salerno

CUDINI (all. Giugliano): “Diamo merito al Catania, ma ci prendiamo le nostre colpe”

DALLA SALA STAMPA – Forte: “Vittoria di grande valore. Gruppo vero, condividiamo l’obiettivo non a chiacchiere”

DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Vittoria da squadra matura. Orgoglioso di essere tra le formazioni in lotta per la B. Cicerelli, dolore sopra il ginocchio”

Scontri sull’Autostrada A2: si va verso un periodo di stop alle trasferte per i tifosi di Catania e Casertana

L’EDITORIALE | Il Catania ha inviato un segnale, adesso doppio confronto per la leadership del Girone C

CAPOMAGGIO (Salernitana): “A Catania sarà una bella gara ma non decisiva, la prepareremo al meglio”

STAMPA CAMPANA – Sica: “Catania, a Giugliano una delle migliori gare sul piano tattico. Squadra di grandissima qualità”

SERIE C – Colombo (all. Monopoli): “Catania-Salernitana sarà sfida di altra categoria”

MARCATORI ROSSAZZURRI: Lunetta colpisce ancora. Jimenez e Forte, digiuno interrotto

FORTE: “Per giocare a Catania ci vuole grande responsabilità. Non abbiamo ancora fatto nulla. Là davanti ci troviamo sempre meglio”

