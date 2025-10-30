giovedì, 30 Ottobre 2025
UFFICIALE: aggiudicazione definitiva, “Torre del Grifo Village” è di nuovo la casa del Catania

Torre del Grifo Village, Centro Sportivo Catania

Conclusa la fase della procedura competitiva legata al rispetto della scadenza del 23 ottobre per l’aggiudicazione provvisoria di Torre del Grifo Village ad opera del Catania FC, sono scaduti anche i termini per la possibile presentazione di un’offerta migliorativa del 10% rispetto al prezzo dell’aggiudicatario. Nessuna sorpresa, il centro sportivo etneo torna a rappresentare ufficialmente la “casa” del Catania. Grande soddisfazione da parte dei vertici del club ed in città per un momento tanto atteso, dopo che il complesso immobiliare era rientrato nel patrimonio del fallimento del Calcio Catania 1946.

Segnale molto importante che conferma la volontà del patron Rosario Pelligra d’investire anche sul piano strutturale per rilancio del calcio alle pendici dell’Etna. Decisiva l’offerta di 5.500.000 di euro con cui, nei giorni scorsi, la società rossazzurra è riuscita a spuntarla su Aurora Srl, competitor del Catania nella corsa, a conclusione di un’autentica battaglia a colpi di rilanci, partendo da una base d’asta di 4 milioni. Il club etneo avrà 120 giorni di tempo dalla comunicazione via PEC della Curatela della conferma dell’aggiudicazione per saldare il prezzo meno la cauzione che era già stata versata al momento in cui venne presentata l’offerta irrevocabile d’acquisto.

