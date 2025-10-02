UFFICIALE: Corallo firma con il Trento fino a giugno 2026

Il Catania FC non è più proprietario del cartellino di Clarence Corallo. Il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Catania e che, nella passata stagione, ha collezionato sei presenze con la prima squadra etnea tra campionato e Coppa Italia, ha infatti firmato con il Trento, squadra allenata dall’ex rossazzurro Luca Tabbiani. Ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2026.

Corallo ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore gialloblù: «Sono un attaccante che ama mettersi a disposizione della squadra: in passato ho giocato sia al centro sia sugli esterni. Mi piace attaccare la profondità alle spalle dei difensori, cercando sempre di essere utile al gruppo. Da questa nuova esperienza mi aspetto di fare bene e di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi comuni. L’accoglienza è stata ottima: conoscevo già Dalmonte dai tempi del Catania e questo ha reso più semplice il mio inserimento. Affronterò questa sfida con entusiasmo e con la voglia di crescere giorno dopo giorno».

