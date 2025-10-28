UFFICIALE: Ierardi, prolungamento contrattuale fino a giugno 2027

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Mario Ierardi. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: “Mario è un atleta nel pieno della maturità, un professionista capace di assicurare uno standard elevato in termini di prestazioni e atteggiamenti sempre utili alla causa collettiva. Apprezziamo in lui anche l’ambizione e la determinazione che sono tra i principali presupposti per essere protagonista nel Catania, quest’anno e in futuro”.

Ierardi afferma: “La fiducia del Presidente, del Vice Presidente, dei dirigenti, di tutte le persone che lavorano per il club e dei tifosi rossazzurri è veramente preziosa e mi regala emozioni e motivazioni fortissime, voglio esprimere tutta la mia gratitudine. Tutti i miei sforzi sono e saranno diretti a ripagare la straordinaria possibilità di vivere la quotidianità calcistica in una delle piazze più importanti del calcio italiano, calorosa e appassionata. Forza Catania!”.

