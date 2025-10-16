UFFICIALE: nello staff sanitario del Catania anche Agostino Alessio

Il Catania Football Club rende noto di aver ampliato la propria struttura organizzativa e sanitaria con l’aggiunta di due professionisti.

Si tratta di Giovanni Quartarone, presente già da qualche partita come dirigente addetto agli arbitri, e del massofisioterapista Agostino Alessio, che ritorna a Catania dopo due anni e che vanta diverse esperienze in carriera con la Nazionale Italiana e con molti club di massima serie in Italia e all’estero.

