UFFICIALE: Raimo, prolungamento contrattuale fino a giugno 2027

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: “Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania intende rafforzare il legame con i singoli e con un gruppo che ha sempre voglia di migliorarsi, in linea con la società: Alessandro si è sempre mostrato consapevole della fondamentale importanza del collettivo ed è considerato un esempio anche da tanti tifosi, la sua energia positiva è preziosa”.

Raimo aggiunge: “Credo che per un calciatore indossare la maglia del Catania sia da sempre un privilegio e una fonte di responsabilità, avere la possibilità di dare il mio contributo vivendo questo momento di crescita del club ad ogni livello è ancora più bello. Sono sinceramente e profondamente grato al Presidente, ai dirigenti e ai tifosi rossazzurri, che mi hanno sempre riservato affetto e apprezzamento. Ringrazio la mia famiglia, origine del mio slancio. Qui tutto è stimolante, sono felice e carico. Forza Catania!”.

