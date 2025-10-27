lunedì, 27 Ottobre 2025
HomeCalciomercatoUFFICIALE: Raimo, prolungamento contrattuale fino a giugno 2027
CalciomercatoCatania NewsComunicati StampaFocusPrimo Piano

UFFICIALE: Raimo, prolungamento contrattuale fino a giugno 2027

Redazione
By Redazione
0
123
foto Catania FC

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Catania Football Club comunica di aver perfezionato il prolungamento fino al 30 giugno 2027 del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella sottolinea: “Riconoscendo concretamente qualità, dedizione e spirito dei suoi calciatori, il Catania intende rafforzare il legame con i singoli e con un gruppo che ha sempre voglia di migliorarsi, in linea con la società: Alessandro si è sempre mostrato consapevole della fondamentale importanza del collettivo ed è considerato un esempio anche da tanti tifosi, la sua energia positiva è preziosa”.

Raimo aggiunge: “Credo che per un calciatore indossare la maglia del Catania sia da sempre un privilegio e una fonte di responsabilità, avere la possibilità di dare il mio contributo vivendo questo momento di crescita del club ad ogni livello è ancora più bello. Sono sinceramente e profondamente grato al Presidente, ai dirigenti e ai tifosi rossazzurri, che mi hanno sempre riservato affetto e apprezzamento. Ringrazio la mia famiglia, origine del mio slancio. Qui tutto è stimolante, sono felice e carico. Forza Catania!”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Cicerelli si emoziona ancora. Toscano salta, esulta e abbraccia chiunque”
Articolo successivo
L’EDITORIALE | Il Massimino è tornato un fortino
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency