ULTRAS: scontri tra catanesi e casertani sull’autostrada di Salerno

Scontri tra ultras della Casertana e del Catania, incrociatisi sull’autostrada di Salerno, all’altezza di San Mango Piemonte. I catanesi scendevano da Giugliano, i casertani salivano da Picerno. Autostrada in tilt. Il sito dell’Anas, che gestisce l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, sottolinea come il traffico abbia subito “forti rallentamenti e code a causa di scontri tra tifoserie, in corrispondenza dell’area di servizio di Salerno, al km 13,500”. Secondo le prime ricostruzioni (fonte lacittadisalerno.it), circa 150 ultras hanno invaso le corsie autostradali, dando vita a scontri e lanci di pietre e fumogeni da una carreggiata all’altra. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo alla chiusura temporanea del tratto interessato e causando pesanti rallentamenti del traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

